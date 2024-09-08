Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 2: Zizi, Suki und Raffa
46 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Dr. Fitzgerald steht eine komplizierte Operation bevor: Die Knochen des fünf Monate alten Welpen Suki wachsen unterschiedlich schnell, weswegen seine Vorderbeine Verformungen aufweisen. Auch der elfjährige Labrador Raffa hat konstante Schmerzen in den Beinen. Doch Noel ist sich nicht sicher, ob er den betagten Hund den Strapazen eines operativen Eingriffs aussetzen soll. Und Dackel Zizi verliert über Nacht die Kontrolle über zwei seiner Gliedmaßen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick