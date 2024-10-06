Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Bear, Bluebell und Henry

sixxStaffel 6Folge 8vom 06.10.2024
Folge 8: Bear, Bluebell und Henry

47 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Der 95 Kilo schwere Bear hat eine Bänderverletzung am Hinterbein und kann seitdem kaum laufen. Dr. Fitzpatrick kümmert sich um den tapferen Vierbeiner und seine Besitzerin Sarah. Außerdem erreicht die Praxis ein Notfall, denn eine Siam-Katze wurde von einem Auto angefahren. Noel untersucht die dreijährige Bluebell, die an Hüfte und Hinterbein schwer verletzt wurde. Und Golden Retriever Henry leidet an einer kaputten Bandscheibe.

sixx
