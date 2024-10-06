Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Ted, Jess und Ruby

sixxStaffel 6Folge 10vom 06.10.2024
Ted, Jess und Ruby

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 10: Ted, Jess und Ruby

47 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Der zweijährige Dackel Ruby wurde von einem Auto erfasst. Die Hündin hat dabei einige schwere Verletzungen davongetragen. Kann eine OP ihr wieder auf die Beine helfen? Dem neun Jahre alten Schnauzer Jess steht ein komplizierter Eingriff an der Wirbelsäule bevor. Doch da ist auch noch ein Knoten im rechten Oberschenkel, der Noel große Sorgen bereitet ...

