Die Cooking Academy
Folge 17: Galloway-Gate
22 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6
Rafaels Liebeskummer ist so überwältigend, dass Irini ihm beistehen möchte. Er lehnt jedoch jede Hilfe ab und versucht sich an einem erotischen Ablenkungsversuch, der kläglich scheitert. Unterdessen muss Destiny an ihrem Geburtstag enttäuscht feststellen, dass niemand an sie denkt. Alexander feiert sich nur so lange für seinen Galloway-Deal, bis sein Alleingang gnadenlos aufzufliegen droht ...
