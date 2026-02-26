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Die Cooking Academy

Aus der Traum

JoynStaffel 1Folge 104vom 26.02.2026
Aus der Traum

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Die Cooking Academy

Folge 104: Aus der Traum

23 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Matilda riskiert im Duell mit Moradi alles, während Juliette überlegt, sich ihrem Vater zu beugen, um sie zu schützen. Doch am Ende passiert das, womit niemand gerechnet hat. Destiny kämpft mit Einsamkeit und Selbstzweifeln, bis Luke ihr neuen Mut gibt und ihr Selbstwertgefühl wieder aufbaut. In der Küche gerät Irini unter Druck, während Chris Klarheit darüber bringt, wer wirklich hinter der Intrige steckt ...

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