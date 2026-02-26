Die Cooking Academy
Folge 104: Aus der Traum
23 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Matilda riskiert im Duell mit Moradi alles, während Juliette überlegt, sich ihrem Vater zu beugen, um sie zu schützen. Doch am Ende passiert das, womit niemand gerechnet hat. Destiny kämpft mit Einsamkeit und Selbstzweifeln, bis Luke ihr neuen Mut gibt und ihr Selbstwertgefühl wieder aufbaut. In der Küche gerät Irini unter Druck, während Chris Klarheit darüber bringt, wer wirklich hinter der Intrige steckt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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