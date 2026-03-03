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Die Cooking Academy

Die Gretchenfrage

JoynStaffel 1Folge 107vom 03.03.2026
Die Gretchenfrage

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Folge 107: Die Gretchenfrage

23 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Hannes betäubt seinen Schmerz mit Alkohol und gerät dadurch während seiner Sozialstunden in Schwierigkeiten. Er setzt seiner Frau die Pistole auf die Brust und will endlich von Dorea wissen, was sie wirklich fühlt. Irinis Prüfung steht bevor - wird sie diese trotz anfänglicher Unsicherheit meistern? Bei Chris und Rafael verschärft sich während der Prüfung der Konkurrenzkampf und erreicht ein neues Level ...

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