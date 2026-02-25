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Die Cooking Academy

Im Kreuzverhör

JoynStaffel 1Folge 103vom 25.02.2026
Im Kreuzverhör

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Folge 103: Im Kreuzverhör

22 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

In der Sterneküche des "Amélie" gerät Irini in eine brenzlige Situation, während Juliette und Matilda in Moradis Unterlagen nach belastenden Beweisen suchen, mit denen sie Moradis Erpressung aushebeln können. Unterdessen scheitert Felicitas' Versuch, sich mit Amélie zu versöhnen - denn diese ist zu sehr mit eigenen Intrigen und Schuldzuweisungen gegen ihren neuen Halbbruder beschäftigt ...

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