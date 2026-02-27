Die Cooking Academy
Folge 105: Der Tzatziki Kuss
23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Chris beschuldigt Amélie, die Suppe sabotiert zu haben, was Alexander in einen Zwist bringt. Irini muss sich die Frage stellen, ob sie trotz gesundheitlicher Veränderung nun zur Prüfung antreten kann - bis Rafael ihr neuen Mut macht. Felicitas ringt mit Matildas möglichem Weggang von der Academy, und auch Juliette fürchtet um Matildas Karriere, doch ihr Vater überrascht sie mit einem versöhnlichen Schritt ...
