JoynStaffel 1Folge 105vom 27.02.2026
Folge 105: Der Tzatziki Kuss

23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Chris beschuldigt Amélie, die Suppe sabotiert zu haben, was Alexander in einen Zwist bringt. Irini muss sich die Frage stellen, ob sie trotz gesundheitlicher Veränderung nun zur Prüfung antreten kann - bis Rafael ihr neuen Mut macht. Felicitas ringt mit Matildas möglichem Weggang von der Academy, und auch Juliette fürchtet um Matildas Karriere, doch ihr Vater überrascht sie mit einem versöhnlichen Schritt ...

