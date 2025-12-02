Die Cooking Academy
Folge 42: Offene Worte
23 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Irini versucht, das Beste aus ihrer ernüchternden Situation zu machen und gerät dabei in eine heftige Konfrontation mit ihrer Mutter. Diese treibt Evdokia zu einer Übersprungshandlung: Sie will alles tun, um Irinis miserable Lage zu verändern. Schießt sie über das Ziel hinaus? Auch bei den Moradi-Geschwistern gibt es eine Schieflage: Juliette sorgt sich um Etiennes eskalierendes Feierverhalten. Wird es ihr gelingen, ihren Bruder zu stoppen?
