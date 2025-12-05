Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

ProSiebenStaffel 1Folge 45vom 05.12.2025
Folge 45: Challenge

23 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6

Irini bereitet sich intensiv auf die kurzfristig angesetzte Prüfung vor und erhält dabei Unterstützung von Rafael, Chris und Juliette. Wird Irini ihre Prüfung bestehen? Matilda und Naomi verfallen in alte Muster, doch statt Erfüllung spürt Matilda eine innere Leere. Sie beschließt, ihre Ehe endgültig zu beenden. Destiny startet eine Aktion für Irini und erlebt zum ersten Mal, was Freundschaft wirklich bedeutet.

