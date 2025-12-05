Die Cooking Academy
Folge 45: Challenge
23 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6
Irini bereitet sich intensiv auf die kurzfristig angesetzte Prüfung vor und erhält dabei Unterstützung von Rafael, Chris und Juliette. Wird Irini ihre Prüfung bestehen? Matilda und Naomi verfallen in alte Muster, doch statt Erfüllung spürt Matilda eine innere Leere. Sie beschließt, ihre Ehe endgültig zu beenden. Destiny startet eine Aktion für Irini und erlebt zum ersten Mal, was Freundschaft wirklich bedeutet.
