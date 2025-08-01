Die fliegenden Ärzte
Folge 12: Blick nach vorn!
45 Min.Ab 12
Penny fühlt sich nach wie vor von Kate bevormundet. Als Penny nicht zur Arbeit in der Zentrale erscheint und sich stattdessen mit Steve amüsiert, eskaliert der Streit. Steve und Penny fahren zum Zelten, ohne jemandem etwas zu sagen. Am Fluss begegnen die beiden dem Wanderer Adam. Sie geben ihm zu verstehen, dass seine Anwesenheit nicht erwünscht ist. Am nächsten Morgen finden sie ihn von Bienen zerstochen und mit lebensbedrohlichen Atembeschwerden. Adam stirbt vor ihren Augen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick