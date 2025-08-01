Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Blick nach vorn!

BetaStaffel 6Folge 12
Blick nach vorn!

Blick nach vorn!Jetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 12: Blick nach vorn!

45 Min.Ab 12

Penny fühlt sich nach wie vor von Kate bevormundet. Als Penny nicht zur Arbeit in der Zentrale erscheint und sich stattdessen mit Steve amüsiert, eskaliert der Streit. Steve und Penny fahren zum Zelten, ohne jemandem etwas zu sagen. Am Fluss begegnen die beiden dem Wanderer Adam. Sie geben ihm zu verstehen, dass seine Anwesenheit nicht erwünscht ist. Am nächsten Morgen finden sie ihn von Bienen zerstochen und mit lebensbedrohlichen Atembeschwerden. Adam stirbt vor ihren Augen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen