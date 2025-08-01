Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Positiv

Staffel 6Folge 17
Positiv

Die fliegenden Ärzte

Folge 17: Positiv

45 Min.Ab 6

Der Anthropologe Jerry Davis lebt zu Forschungszwecken in einem Aborigines-Dorf außerhalb von Coopers Crossing. Während eines früheren Aufenthalts erlitt er eine Verletzung, bei deren Behandlung Geoff, Rowie, Johnno und Clare mit Blut in Berührung kamen. Jerry kehrt zurück und eröffnet Geoff, dass er Aids hat. Die vier unterziehen sich einem Bluttest, dessen Ergebnis erst Tage später eintrifft. Das Warten zehrt an den Nerven, und es kommt zu erheblichen Auseinandersetzungen.

