Die fliegenden Ärzte
Folge 4: Zählen wir denn nicht?
45 Min.Ab 6
Rowie, die gerade nach Coopers Crossing zurückgekehrt ist, steht der jungen Karen bei der Entbindung bei. Der Jubel bei Vater Peterson ist groß, denn das vierte Kind ist endlich der ersehnte Junge. Als das Baby jedoch nach kurzer Zeit stirbt, scheint die Ehe zwischen Karen und Joe zu zerbrechen. Auch Nancy hat Probleme mit ihrem Mann: Vic Buckley hat per Handschlag die Hälfte seines Besitzes verkauft, und das Team der "Fliegenden Ärzte" soll dafür den Touristen Platz machen.
