BetaStaffel 6Folge 8
45 Min.Ab 12

Kate, Geoff und Johnno werden zu einem Arbeitsunfall gerufen. Beim Versuch, den Verletzten zu bergen, bekommt Geoff Hydraulikflüssigkeit an den Arm. Am nächsten Tag zeigen sich Anzeichen einer Infektion. Antibiotika scheinen nicht zu wirken. Guy und Rowie wissen nichts von der Hydraulikflüssigkeit und schließen deshalb eine Infektion aus. Weil eine Blutvergiftung droht, entschließen sie sich, Geoff den Arm zu amputieren. Dies kann in letzter Sekunde verhindert werden.

