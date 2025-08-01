Die fliegenden Ärzte
Folge 16: Scarlett Louisa
45 Min.Ab 6
Geoff hat seinen Freund Colin Lyons lange nicht mehr gesehen. Colin, der ein weltberühmter Kinderarzt geworden ist, kommt zu Besuch. Er sieht schlecht aus, und Kate kommt zufällig dahinter, dass Colin ein Alkoholproblem hat. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Scarlett Louisa kommt auf die Welt und muss am Darm operiert werden. Nur Colin wäre dazu in der Lage. Doch Kate verweigert ihre Zustimmung. Colin schwört, dass er seit 36 Stunden nichts mehr getrunken hat.
