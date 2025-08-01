Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Eile mit Weile

Staffel 6Folge 10
Eile mit Weile

Die fliegenden Ärzte

Folge 10: Eile mit Weile

45 Min.Ab 12

Gaby ist in ihren Heimatort Coopers Crossing zurückkehrt. Die ehrgeizige Profisportlerin will trotz der mörderischen Hitze einen neuen Rekord aufstellen und in drei Tagen nach Broken Hill joggen. Am zweiten Tag bricht sie vor Überanstrengung und Flüssigkeitsmangel zusammen. Im Krankenhaus muss ihr schließlich ein Fuß amputiert werden. Rowie macht Gaby Mut, damit sie ihr neues Leben meistern kann. Natürlich fällt dies der ambitionierten Sportlerin alles andere als leicht.

