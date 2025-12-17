Staffel 1Folge 1vom 17.12.2025
Wrack vor MadagaskarJetzt kostenlos streamen
Die legendären Schätze der Tempelritter
Folge 1: Wrack vor Madagaskar
40 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
In den Tiefen eines Schiffswracks vor der Küste Madagascars wird ein kostbares Relikt entdeckt. Barry Clifford und Scott Wolter begeben sich daraufhin auf eine weltweite Suche nach einer möglichen Verbindung zwischen Piraten aus dem 17. Jahrhundert und den Tempelrittern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick