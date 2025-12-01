Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die legendären Schätze der Tempelritter

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 17.12.2025
Das Kreuz von Goa

Folge 5: Das Kreuz von Goa

40 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

An der Westküste Indiens macht Scott eine außergewöhnliche Entdeckung, die Barry anschließend zu der Erforschung einer kleinen Insel verleitet. Hier vermuten die beiden Entdecker einen der wertvollsten Templer-Schätze - das Kreuz von Goa.

