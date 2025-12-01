Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die legendären Schätze der Tempelritter

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 17.12.2025
Spur nach Portugal

Folge 2: Spur nach Portugal

40 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Alte Spuren der Tempelritter führen Scott nach Portugal. Dort angekommen macht er erstaunliche Entdeckungen, die seine Forschungen auf eine ganz neue Ebene heben könnten. Unterdessen entdeckt Barry in Madagascar ein neues Wrack, das Kapitän Kidd gehören könnte ...

