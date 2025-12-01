Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die legendären Schätze der Tempelritter

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 17.12.2025
Captain Kidds Vermächtnis

Folge 3: Captain Kidds Vermächtnis

38 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Barry und Scott erfahren, was es mit dem wertvollen Metall-Barren auf sich hat, von dem sie vermuten, dass er Kapitän Kidd gehörte. Kann diese Erkenntnis die beiden einen Schritt näher an die Wahrheit über die vermutete Piraten-Tempelritter-Verbindung heranführen?

Kabel Eins Doku

