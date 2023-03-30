Die perfekte Minute - JONAS UND THOMASJetzt kostenlos streamen
Die perfekte Minute
Folge 14: Die perfekte Minute - JONAS UND THOMAS
43 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12
Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Doch um bis zu 25.000 Euro zu gewinnen, müssen sie sich mächtig ins Zeug legen. Alle Spiele werden mit Alltagsgegenständen gespielt, die jeder kennt! Für die Kandidaten Jonas und Thomas gibt es deshalb Bleistifte, die zu einer echten Zitterpartie führen. Das Spiel “Stiftestapeln“ fordert viel Feingefühl, Geduld und ruhige Hände!
