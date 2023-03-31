Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute - KARIN UND GERHARD

SAT.1Staffel 1Folge 15vom 31.03.2023
43 Min.Folge vom 31.03.2023Ab 12

Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Doch um bis zu 25.000 Euro zu gewinnen, müssen sie sich mächtig ins Zeug legen. Spiel, Spaß und Spannung sind garantiert, wenn unsere Kandidat:innen die Spiele antreten! Die erste Spielstufe für das Paar Karin und Gerhard ist der “Eiertanz“!

