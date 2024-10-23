Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Quatsch Comedy Show

Comedy mit Atze Schröder, Yalcin Norton, Marc Weide und Simon Stäblein!

ProSiebenStaffel 1Folge 11vom 23.10.2024
48 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12

Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Atze Schröder, Yalcin Norton, Marc Weide und Simon Stäblein.

