Die Quatsch Comedy Show

Comedy mit Atze Schröder, Florentine Osche, Suchtpotenzial und Stefan Danziger!

ProSiebenStaffel 1Folge 22vom 24.02.2025
Comedy mit Atze Schröder, Florentine Osche, Suchtpotenzial und Stefan Danziger!

Folge 22: Comedy mit Atze Schröder, Florentine Osche, Suchtpotenzial und Stefan Danziger!

48 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Atze Schröder, Florentine Osche, Suchtpotenzial und Stefan Danziger.

