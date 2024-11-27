Comedy mit Matze Knop, Elissa Hamurcu, Robert Alan und Marco BrüserJetzt kostenlos streamen
Die Quatsch Comedy Show
Folge 16: Comedy mit Matze Knop, Elissa Hamurcu, Robert Alan und Marco Brüser
49 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12
Bühne frei für die "Quatsch Comedy Show": Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen bei tollen Auftritten. Heute zu Gast sind Matze Knop, Elissa Hamurcu, Robert Alan und Marco Brüser.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick