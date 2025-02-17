Comedy mit Mirja Boes, Lennard Rosar, Helene Bockhorst und Luksan Wunder!Jetzt kostenlos streamen
Die Quatsch Comedy Show
Folge 21: Comedy mit Mirja Boes, Lennard Rosar, Helene Bockhorst und Luksan Wunder!
49 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Mirja Boes, Lennard Rossar, Helene Bockhorst und Luksan Wunder.
