Die Quatsch Comedy Show

Comedy mit Ingmar Stadelmann, Sara Karas, Sven Bensmann und Bora

ProSiebenStaffel 1Folge 23vom 03.03.2025
Comedy mit Ingmar Stadelmann, Sara Karas, Sven Bensmann und Bora

Folge 23: Comedy mit Ingmar Stadelmann, Sara Karas, Sven Bensmann und Bora

49 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Das ist mehr als Stand-Up! Vorhang auf für die "Quatsch Comedy Show": Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar begrüßen die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands und lachen mit ihnen über witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Heute zu Gast sind die Comedians Ingmar Stadelmann, Sara Karas, Sven Bensmann und Bora.

