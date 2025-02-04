Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 70
Folge 70: Geld oder Hiebe

43 Min.Ab 12

Auf einem Bauernhof randalieren zwei Teenager und hämmern dabei mit Stöcken auf eine Mülltonne ein. Nachdem die Polizei den Randale-Akt unterbricht, springt plötzlich die Mülltonnen-Klappe auf und ein weiterer Teenager, der offensichtlich zuvor schon Prügel kassiert hat, lugt heraus. - Die Großeltern eines Sechsjährigen sind äußerst besorgt, weil der Enkel zwei stark blutende, punktuelle Wunden am Hals und im Gesicht hat.

