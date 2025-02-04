Die Ruhrpottwache
Folge 70: Geld oder Hiebe
43 Min.Ab 12
Auf einem Bauernhof randalieren zwei Teenager und hämmern dabei mit Stöcken auf eine Mülltonne ein. Nachdem die Polizei den Randale-Akt unterbricht, springt plötzlich die Mülltonnen-Klappe auf und ein weiterer Teenager, der offensichtlich zuvor schon Prügel kassiert hat, lugt heraus. - Die Großeltern eines Sechsjährigen sind äußerst besorgt, weil der Enkel zwei stark blutende, punktuelle Wunden am Hals und im Gesicht hat.
