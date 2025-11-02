Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 16 vom 02.11.2025
43 Min. Folge vom 02.11.2025 Ab 12

Die Streifenbeamten erhalten die Information, dass ein VW-Bulli vor wenigen Stunden als gestohlen gemeldet wurde und nun mit über 100 km/h durch eine verkehrsberuhigte Zone gerast ist. Kurz darauf sichten die Beamten den Bulli und werden Zeuge einer Entführung. - Zwei Kripobeamte beobachten, wie sich eine junge Frau lautstark mit einem Jugendlichen streitet. Sie kämpfen um einen Rucksack. Könnte es sich hier um einen Raubüberfall handeln?

