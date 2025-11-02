Die Ruhrpottwache
Folge 17: Hinter Gittern
42 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die Beamten erhalten einen Notruf wegen eines Einbruchs. Beim Eintreffen sehen sie eine aufgeregte Frau, die entsetzt in die Höhe schaut: Ein Mann hängt an einem Balkon und hält sich nur mit Mühe fest. - Ein kleines Mädchen im Indianerkostüm stürmt in die Wache und sorgt erst einmal für Chaos. Kurz darauf kommt ihre aufgewühlte Mutter und erklärt den Beamten, dass ihr Pflegesohn verschwunden sei und sie glaubt, dass ihre Tochter etwas wisse.
