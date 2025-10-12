Die Ruhrpottwache
Folge 3: Der Molotow-Cocktail
43 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Auf Streifenfahrt entdecken die Polizeibeamten starken Rauch, der aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses strömt. An einem offenen Fenster steht eine verzweifelte Frau, die um Hilfe ruft. - Die Kripo-Beamten werden zu einem Gutshof auf dem Land gerufen. Dort angekommen liegt ein bewusstloser Mann auf dem Boden und blutet aus einer Kopfwunde. - Die Polizei wird in einen Park gerufen, in dem Personen mit gefährlichen Gegenständen um sich werfen.
