Die Ruhrpottwache
Folge 6: Das Chemie-Genie
42 Min.Ab 12
Die Polizei wird von einem Schuldirektor gerufen. An der Schule angekommen treffen sie auf den Hausmeister, der ein Mädchen festhält. Als sich die Beamten nähern, reißt sich das Mädchen los und haut ab. - Die Kripobeamten kommen zu einem Altenheim. Dort hat eine Frau eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung erstattet. Werden die Patienten tatsächlich mit Medikamten ruhig gestellt?
