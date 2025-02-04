Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Das Chemie-Genie

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 6
Das Chemie-Genie

Das Chemie-Genie

Die Ruhrpottwache

Folge 6: Das Chemie-Genie

42 Min.Ab 12

Die Polizei wird von einem Schuldirektor gerufen. An der Schule angekommen treffen sie auf den Hausmeister, der ein Mädchen festhält. Als sich die Beamten nähern, reißt sich das Mädchen los und haut ab. - Die Kripobeamten kommen zu einem Altenheim. Dort hat eine Frau eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung erstattet. Werden die Patienten tatsächlich mit Medikamten ruhig gestellt?

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

