Die Ruhrpottwache
Folge 15: Der tote Briefkasten
44 Min.Ab 12
Zwei Streifenbeamten werden zu einem Park gerufen. Eine Frau hat einen Anruf von ihrer Tochter erhalten, dass ein merkwürdiger Mann am Spielplatz herumschleicht. Beim Eintreffen der Beamten fehlt jede Spur des Mädchens und aus nächster Nähe ertönt ein Schuss. - Ein kleines Mädchen betritt mit ihrer Mutter die Wache. In den Händen hält sie ein großes Glas mit einer großen Spinne, ihre Lippe ist dick und ihr Gesicht ganz rot und voller Pusteln.
