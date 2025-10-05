Die Ruhrpottwache
Folge 7: Falscher Fahrlehrer
42 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Eine blutüberströmte Frau schleppt sich in die Wache und bricht vor den Beamten zusammen. Beim Zusammenbruch der Frau entdecken die Beamten eine sogenannte "Dashcam". Haben die Aufnahmen auf der Kamera etwas mit ihrem Zustand zu tun? - Die Streifenbeamten werden zu einer Frauenarztpraxis gerufen. Vor Ort werden sie Zeuge, wie drei völlig aufgebrachte Patientinnen das Auto des Arztes mit Eiern und Tomaten bewerfen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick