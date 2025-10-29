Die Spreewaldklinik
Folge 87: Auf Biegen und Brechen
34 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6
Vor ihrem anstehenden Scheidungstermin sucht Gitta verzweifelt ihren Glücksstein und Dr. Berg und Nico machen der abergläubischen Gitta Mut. Um den Vortrag von Wemuth interessanter zu machen, organisiert Fiona hinter seinem Rücken ein humoristisches Ratespiel. Weil Hannah Gottschalk will, dass sich ihr aggressiver Noch-Ehemann Mirko aus ihrer Behandlung heraushält, erteilt Mark ihm Hausverbot. Als aber Komplikationen auftreten, versucht Mirko mit allen Mitteln, zu ihr zu kommen.
