Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 87vom 29.10.2025
34 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6

Vor ihrem anstehenden Scheidungstermin sucht Gitta verzweifelt ihren Glücksstein und Dr. Berg und Nico machen der abergläubischen Gitta Mut. Um den Vortrag von Wemuth interessanter zu machen, organisiert Fiona hinter seinem Rücken ein humoristisches Ratespiel. Weil Hannah Gottschalk will, dass sich ihr aggressiver Noch-Ehemann Mirko aus ihrer Behandlung heraushält, erteilt Mark ihm Hausverbot. Als aber Komplikationen auftreten, versucht Mirko mit allen Mitteln, zu ihr zu kommen.

SAT.1
