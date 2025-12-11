Scherben bringen GlückJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 116: Scherben bringen Glück
34 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6
Vivian glaubt nicht mehr an eine Aussprache mit ihrem Vater, der sich gegen ärztlichen Rat entlässt. Als Georg am nächsten Tag aber zurückkommt, macht er ein Geständnis. Erik und Mona denken, Timmy habe die Bauchschmerzen gespielt, um die beiden zu versöhnen. Damit Mona ihm verzeiht, will Erik ihr seine Liebe beweisen. Nico will Radu von seinem Kummer ablenken. Als ihnen ein Paket von Robert an Dr. Berg mit einem Klirren herunterfällt, haben sie wohl oder übel eine Beschäftigung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick