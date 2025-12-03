Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Verbotene Nähe

SAT.1Staffel 2Folge 110vom 03.12.2025
Verbotene Nähe

Verbotene NäheJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 110: Verbotene Nähe

34 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6

Nico ist geschockt darüber, dass ihre Eltern sich scheiden lassen und das Haus verkaufen wollen. Während Radu sie aufbauen will, rudern Paul und Doreen etwas zurück. Andreja bemerkt, wie Mark zuerst mit Gitta und dann mit einer Patientin flirtet. Dr. Berg kann aufatmen: Robert ist nicht ohne Abschied geflogen, sondern hat einen Ausflug organisiert. Schwer verliebt landen die beiden in einer Situation, in der Robert bangen muss, ob er seinen Flug erreicht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen