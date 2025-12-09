Väter und andere ProblemeJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 114: Väter und andere Probleme
34 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Als Vivian durch einen Anruf aufgewühlt ist, vermutet die Belegschaft weitere Sparmaßnahmen. Tatsächlich hat sich aber Vivians Vater Georg angekündigt, um sein Erbe zu regeln. Weil Timmy nach dem Streit seiner Eltern erst dann wieder aus dem Sägewerk-Büro kommen will, wenn die beiden sich vertragen, einigen sich Erik und Mona auf einen Kompromiss. Dr. Berg hat eine Idee, was Wemuth zum Abschied bekommen könnte. Um den Plan umzusetzen, müssen sie Wemuth aber erst einmal ablenken.
