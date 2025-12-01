Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 108vom 01.12.2025
34 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6

Nachdem Mona vom Streit zwischen Erik und Mark in Mitleidenschaft gezogen wurde, wirft sie Erik aus der Wohnung. Als Erik ihr ein Friedensangebot macht, stellt sie eine Forderung, die Erik zu weit geht. Fiona ist nach Vivians erneutem Rüffel wieder verunsichert. Die versucht indessen, vor der Belegschaft zurückzuhalten, dass weitere Entlassungen kommen werden. Roberts Vorhaben, sich während des Einsatzes im Jemen wie bisher nicht in der Heimat zu melden, trifft Dr. Berg hart.

