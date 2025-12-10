Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 115vom 10.12.2025
35 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6

Georg Scherer ist nach der Herzattacke stabil, muss aber wegen der Sparmaßnahmen in eine andere Klinik verlegt werden. Vivian vermutet, dass ihr Vater schon länger herzkrank ist. Mona und Erik bringen Timmy wegen seiner Bauchschmerzen in die Klinik. Als er von seinem nächtlichen Ausflug und einem Tier erzählt, hat Erik einen Verdacht. Radu teilt seine Bedenken hinsichtlich einer schwierigen OP mit Wemuth, der einverstanden ist, wenn Radu nicht operiert - im Gegensatz zu Mark.

