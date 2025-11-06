Die Spreewaldklinik
Folge 93: Auf der Kippe
34 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6
Mona wird durch den Cafeteria-Koch Sebastian Kohl, der sich aus Übermüdung verletzt hat und dafür seinem jungen Familienglück die Schuld gibt, an ihre eigene Situation erinnert und wünscht sich mehr von Erik. Damit die Cafeteria nicht unbesetzt bleibt, springt Andreja spontan ein - trotz Überlastung im Sägewerk. Fiona wird nach ihrer Aktion mit Agnes von Dr. Berg zu einem Gespräch zitiert. Um sich zu verteidigen, studiert sie eine Rede ein - verliert aber plötzlich ihre Stimme.
