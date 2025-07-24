Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 19vom 24.07.2025
Folge 19: Schwarzes Schaf

34 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 6

Ein heiterer Moment zwischen Lea und Mark irritiert Erik. Als ihm dämmert, wie viel ihr sein Verhältnis zu Timmy und Mona abverlangt, sucht er nach einem Liebesbeweis. Vivian trifft völlig unvorbereitet auf ihren Bruder Elias, den sie seit Jahren nicht gesehen hat. Der Kontaktversuch scheitert - selbst eine schwere Diagnose ändert nichts an seiner Abwehr. Gitta wird derweil von Wemuth unsanft aus einem erotischen Tagtraum gerissen.

SAT.1
