Die Spreewaldklinik
Folge 25: Falsche Fährten
35 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 6
Mark macht sich Sorgen um Patientin Yeliz Günal. Als er sie zu Hause besucht, ziehen Gitta und Fiona falsche Schlüsse. Dr. Berg will den vermeintlich verfluchten Armreif loswerden und schenkt ihn Dr. Wemuth - der bald selbst an den Fluch glaubt. Lea wird misstrauisch: Das Geld, das sie Richard zurückzahlen wollte, kam nie an. Hat sie den Umschlag etwa mit dem Brief an Nico verwechselt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick