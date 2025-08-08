Die Spreewaldklinik
Folge 30: Rettungsversuche
34 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 6
Nico erfährt, dass Bartel Konstantins leiblicher Vater ist, und drängt ihn zur Wahrheit - doch Bartel schweigt, selbst als er als Spender infrage kommt. Also will Nico den Jungen selbst darauf stoßen und gerät mit Lea aneinander. Doreen gesteht Paul, dass sie Beruhigungstabletten nimmt und sich eingeengt fühlt. Mona horcht auf, als Doreen ihr anvertraut, Paul habe Lea geküsst. Erik plant Geschwisterzeit mit Lars - doch der will weiter nach Bali.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick