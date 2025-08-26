Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 42vom 26.08.2025
Folge 42: Blind vor Liebe

34 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 6

Erik bittet Lea, die Korrektheit von Monas Arbeitsbescheinigung nicht weiter infrage zu stellen. Doch als sie Mona in einem verdächtigen Moment beobachtet, geht Lea ihrem Gefühl nach. Dr. Berg versucht buchstäblich, einer jungen Patientin die Augen zu öffnen: Diana Probst sieht nur noch verschwommen, nachdem sie aus einem banalen Grund trotz Entzündung Kontaktlinsen getragen hat. Während Lars plant, Andrejas Abschiedsparty für ihn zu entgehen, wird Richards Fernweh immer stärker.

