Die Spreewaldklinik
Folge 43: Fataler Fehler
34 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 6
Weil mehrere Pflegekräfte krankheitsbedingt ausfallen, muss Nico doppelte Arbeit leisten. Dabei ist sie heillos übermüdet. Ist sie wirklich einsatzfähig? Lea will Monas Betrug melden. Als Erik ihr Doppelmoral vorwirft, weil sie Nico belügt, gerät sie nur mehr in Rage. Mona versucht, ihr klarzumachen, was alles auf dem Spiel steht. Radus Schwester Sofia sucht wegen eines unangenehmen Vorfalls ihren Bruder auf. Doch der hat keine Zeit, und Dr. Wemuth duldet keine Widerrede.
