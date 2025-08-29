Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Ohne Stimme

SAT.1Staffel 2Folge 45vom 29.08.2025
Ohne Stimme

Ohne StimmeJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 45: Ohne Stimme

35 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 6

Bei einem Streit zwischen Erik und Lea lauscht Radu unbemerkt mit - und als Erik Nico als Leas Tochter bezeichnet, wird Radus lange gehegter Verdacht zur Gewissheit. Lea erkennt, dass Eriks Heiratsantrag nicht aus Liebe kam, sondern um ihre Zweifel zu beruhigen. Patientin Valentina muss nach einer OP zwei Wochen schweigen - eine Belastung für ihre Fernbeziehung. Und auch im Klinikalltag brodelt es weiter: Dr. Berg lässt sich erneut von Robert aus der Reserve locken.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen