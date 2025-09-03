Eingeschenkt und ausgebremstJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 48: Eingeschenkt und ausgebremst
34 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 6
Radu ringt mit dem Wissen, dass Lea Nicos Mutter ist, und fordert Paul auf, endlich die Wahrheit zu sagen - doch Nico reist nach Stralsund, bevor es dazu kommen kann. Während Gitta sich im Sägewerk verletzt, springt Dr. Berg ein - und ausgerechnet Robert hilft ihr beim Bierfasswechsel. Als sie sich in der Klinik wiedersehen, revanchiert sie sich wortlos. Mona erkennt schließlich, was auf dem Spiel steht, und gesteht Dr. Berg die Fälschung der Arbeitsbescheinigung.
