Staffel 2Folge 68vom 01.10.2025
35 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 6

Vivians Entscheidung steht fest: Um Geld zu sparen, muss die Klinik Dr. Wemuth entlassen. Zunächst nimmt ihr schlechtes Gewissen zu, doch als sie mitbekommt, dass Wemuth wieder einen Patienten abgibt, fühlt sie sich bestätigt. Der Patient ist jedoch Wemuths ehemaliger Professor - ein Besserwisser, der ihn mit einem spöttischen Spitznamen anredete. Dr. Berg spielt vor Gitta ihre Rückenschmerzen herunter, erleidet zuhause aber einen Hexenschuss. Intuitiv ruft sie Robert um Hilfe.

