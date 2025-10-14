Die Spreewaldklinik
Folge 76: Ein schwarzer Tag
34 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6
Weil sie Lea von Monas Affäre erzählt hat, fürchtet Gitta, dass Mona im Gegenzug ihren Betrug verraten könnte. Lea ist aufgewühlt und zusätzlich genervt von ihrem kaputten Fahrrad. Zum Glück ist Mark zur Stelle. Radu quält sich vor Langeweile wegen der langsamen Genesung seiner Hand. Als Nico dann auch noch die gemeinsame Mittagspause absagt, versucht Fiona, ihn abzulenken, was bei Nico nicht unbemerkt bleibt ...
